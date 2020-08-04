Yerli imkanlarla Covid-19 testi üretildi ... (15 dakikada sonuç veriyor)
Ankara'da ilaç hazırlama sistemleri üzerinde faaliyet gösteren bir firma, 15 dakika içinde sonuç veren yerli Covid-19 tarama testi üretti. Sağlık Bakanlığı'ndan da onay alan test, parmaktan alınan iki damla kan ile yapılıyor. Test 21 ülkeye ihraç edildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 04.08.2020 - 14:27| Son Güncelleme : 04.08.2020 - 15:12
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.