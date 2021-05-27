Yerli SİDA tatbikatta: İlk atışta tam isabet

Milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu. DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda çekilen görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı.

Anadolu Ajansı 27.05.2021 - 10:46 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 11:08

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