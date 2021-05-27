Yerli SİDA tatbikatta: İlk atışta tam isabet

Milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu. DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda çekilen görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 27.05.2021 - 10:46| Son Güncelleme : 27.05.2021 - 11:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.