Yerli SİHA ve İHA'ların merkezi

Star Haber Genel Yayın yönetmeni Nazlı Çelik, yerli İHA ve SİHA'ların üretim merkezini ziyaret etti.
5,5 kiloluk Mini İHA Bayraktar’dan 5,5 tonluk dev TİHA Akıncı’ya pek çok yerli SİHA ve İHA'nın üretildiği Baykar Savunma Ar-Ge, Üretim ve Eğitim merkezinden çok özel görüntüler Star Ana Haber'de izleyiciyle buluşuyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.