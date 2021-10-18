Yerli SİHA’nın öncüsü Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Silahlı insansız hava araçlarının öncü ismi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bayraktar, yarın Fatih Cami’ndeki cenaze namazının ardından İstanbul’da toprağa verilecek. (Haber:Yağız Şenkal)

Haberler - NTV 18.10.2021 - 17:33 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 17:42

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