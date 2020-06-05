"Yeşil Düzen" anlaşması ne getirecek? (AB Büyükelçisi Berger NTV'de yanıtladı)

Avrupa Komisyonu geçen yılın sonunda 'Avrupa Yeşil Düzen Anlaşması'nı ilan etmişti. Kısa bir süre önce de buna ilişkin yol haritasını açıklamıştı. Birliğin hedefi, 2050 yılına kadar küresel ısınmayı yavaşlatmak ve etkilerini azaltarak, Avrupa'nın ilk "iklim-nötr" kıtası olmasını sağlamak. İşte o anlaşmayı ve yol haritasını NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu, Çevre Günü Özel yayınında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger ile konuştu.

05.06.2020 - 11:19 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 16:29

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