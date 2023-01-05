Yeşil saha boks ringine, ortalık savaş alanına döndü

Sakarya U18 Play-off A Grubu'nda liderlik müsabakasında Arifiyespor ile Çaybaşı Bekirpaşaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Beraberlik sonrasında statta gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları karşı karşıya geldi, kavgaya taraftarlar da dahil oldu. Yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü.

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