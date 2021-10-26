Yıkım çalışmasında tehlikeli anlar

Kırşehir'de metruk bir binanın yıkım çalışması tehlikeye neden oldu. Kontrollü yıkılması planlanan bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Kirişlerine yapılan müdahaleyle yola ve boş alana doğru yıkılan binadan toz bulutu yükseldi. Binanın önündeki yoldan geçen araçlar büyük tehlike atlattı. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınmamasına tepki gösterdi.
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NTV Haber 26.10.2021 - 03:15| Son Güncelleme : 26.10.2021 - 03:22
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