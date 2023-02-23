Yıkımı durdurulan sitede askeri helikopter devreye girdi: 2 kedi kurtarıldı

Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria alışveriş merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine durduruldu. Askeri helikopterin de katıldığı operasyonda ekiplerin yoğun çalışması sonucu iki kedi kurtarıldı. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)

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