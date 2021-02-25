Yıkımı engellemek için kendini eve kilitledi

Antalya’da yaşayan Bora Aksoy, hazine arazisine yaptığı prefabrik evin yıkımı için gelen ekiplere 2 saat boyunca direndi. 26 yaşındaki Aksoy, polisin ısrarına rağmen dışarı çıkmadı ve kendini eve kilitledi. 2 saat sonunda ekipler kapıyı kırmaya başlayınca pencereden atladı, prefabrik ev de vinçle götürüldü.

ntv.com.tr 25.02.2021 - 17:31 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 17:41

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