Yılbaşı öncesi sahte içki alarmı: 1 ayda 9 ölüm

Yılbaşı yaklaşırken sahte içki üretimi arttı, son bir ayda 9 kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiyi tadından, kokusundan veya doldurulduğu şişeden anlamak çok zor. Bu nedenle akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama devrede... BUİS sistemine barkod okutularak şişenin sahte veya orijinal olduğunu anlamak mümkün.
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