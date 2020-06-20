Yıldırımdan nasıl korunuruz? (Ağaca düşen yıldırım can aldı)

İstanbul Büyükçekmece'de 67 yaşındaki bir kişi, torunuyla sığındığı ağaç altında yıldırım sonucu hayatını kaybetti. Kütahya'da da üniversite öğrencisi Seda Öztürk'e evlerinin bahçesinde oturduğu sırada yıldırım isabet etti. 22 yaşındaki öğrenci kurtarılamadı. Peki yıldırım düşmesi sırasında ne yapmak gerekiyor?

NTV 20.06.2020 - 11:10 | Son Güncelleme : 20.06.2020 - 11:59

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