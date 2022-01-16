Yılın ilk karını halay çekerek kutladılar

Karabük’te yılın ilk kar yağışını bazı vatandaşlar halay çekerek kutladı. İstanbul’da da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Beylikdüzü, Başakşehir, Kağıthane ve Sarıyer’de sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Kar topu oynamak ve fotoğraf çektirmek için sokağa çıkanların yanısıra aracına bağladığı iple kayak yapmaya çalışanlar da oldu.

Haberler - ntv.com.tr 16.01.2022 - 10:06 | Son Güncelleme : 16.01.2022 - 10:20

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