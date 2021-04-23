Yıllara sığmayan çoşku

Hazırlıklar haftalar öncesinden başlar, o özel gün geldiğinde öğrenciler tüm hünerlerini sergilerdi. O dönemin tanığı olan öğretmenler 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın nasıl kutlandığını anlatıyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.04.2021 - 09:52| Son Güncelleme : 23.04.2021 - 10:12
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.