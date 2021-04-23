Yıllara sığmayan çoşku

Hazırlıklar haftalar öncesinden başlar, o özel gün geldiğinde öğrenciler tüm hünerlerini sergilerdi. O dönemin tanığı olan öğretmenler 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın nasıl kutlandığını anlatıyor.

NTV 23.04.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 23.04.2021 - 10:12

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