YKS ilk oturum tamamlandı

2 milyon 600 bin adayın katıldığı Üniversite sınavının ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi tamamlandı. Aileler dışarda heyecanla beklerken, adaylar sınavda başarılı olabilmek için çabaladı. Sorular kimine göre kolay, kimine göre ise zordu. Sınava zamanında yetişemeyenler ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. (Haber: Pınar İlik Üçer - Kamera: Yasin Akpınar)
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NTV 26.06.2021 - 16:11| Son Güncelleme : 26.06.2021 - 16:21
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