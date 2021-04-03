"Yoğun bakımda doluluk artıyor"

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Akın, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul sokaklarındaki kalabalığa tepki gösterdi. Kurallara uyulmadığı sürece, kısıtlamanın vaka sayılarına etkisinin sınırlı olacağını söyledi. Özelikle İstanbul için "Yoğun bakımlar doluyor " uyarısı yaptı.
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NTV Haber 03.04.2021 - 20:14| Son Güncelleme : 03.04.2021 - 20:34
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