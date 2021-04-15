Yoğun bakımlar alarm veriyor

Dün 62 bin 797 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Bir günde 279 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı her gün biraz daha artıyor. Maalesef her gün vaka sayılarını yeni rekor olarak duyuruyoruz. Sağlık sistemi zorlanıyor, yoğun bakımlarda yer bulmak artık kolay değil. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel, "Diken üzerinde olmamız gereken günlerdeyiz, hiçbir sağlık altyapısı bu artışa dayanamaz" diyor. (Haber: Melike Şahin)
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NTV 15.04.2021 - 14:34| Son Güncelleme : 15.04.2021 - 14:48
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