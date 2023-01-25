Yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur geliyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma ve cumartesi günü yoğun kar yağışı olacağını söyledi ve İstanbul'da da kar için 4 Şubat tarihine dikkat çekti. Çalışkan, ''Perşembe akşamı Ege üzerinden giriş yapacak olan şiddetli yağmur, Çanakkale, Dikili, İzmir ve Manisa'da etkisini gösterecek'' diyerek sel uyarısında bulundu.

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