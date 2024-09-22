Yok böyle şanssızlık! Yere düştü, fırlayıp kafasına çarptı
Bolu'da yeren düşen cam soda şişesinin fırlayarak kadının kafasına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Çarpmanın etkisiyle baş dönmesi yaşayan 28 yaşındaki Pelin Fidandalar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Fidandalar, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Fidandalar, gazetecilere, olaydan sonra görüntüleri gülerek izlediğini belirterek, "Çok şükür Allah'ın iyi kuluyum ki, kazasız belasız atlattım." dedi.
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