Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısına böyle yardım etti
İstanbul Başakşehir’de yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti. Aracın bagajına oturan kağıt toplayıcısı genç, el arabasını tutarak yokuşu çıktı. Hemen arkalarında ilerleyen bir başka sürücü o anları cep telefonuyla kaydederek ‘‘Arabanın yaptığı güzelliğe bakar mısınız! Kral hareket’’ diyerek sürücüyü alkışladı.
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ntv.com.tr 23.09.2021 - 10:08| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 11:22
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