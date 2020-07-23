Yol kavgası kovalamacaya dönüştü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışma, araçla kovalamacaya döndü. Kovalamaca sırasında otomobildeki çocuğun yaşadığı korku dolu anlar da cep telefonuyla kaydedildi. Olay sonrasında iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.07.2020 - 12:23| Son Güncelleme : 23.07.2020 - 12:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.