Yol kavgası kovalamacaya dönüştü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışma, araçla kovalamacaya döndü. Kovalamaca sırasında otomobildeki çocuğun yaşadığı korku dolu anlar da cep telefonuyla kaydedildi. Olay sonrasında iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

NTV 23.07.2020 - 12:23 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 12:42

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER