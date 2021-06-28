Yol kenarında ''Domuz izleme tribünü''

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuzlar her akşam mahalle arasına inerek vatandaşların verdiklerini yiyor. İlk zamanlar domuzları görenler tedirginlik yaşasalar da zamanla bu durum değişti. Hatta öyle ki, her akşam domuzların indiği alanda bulunan bariyerlerin etrafı adeta tribüne döndü.
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NTV 28.06.2021 - 13:21| Son Güncelleme : 28.06.2021 - 13:31
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