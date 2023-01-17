Yol ortasında durdu, kendisini uyaran sürücünün yakasına yapıştı
İstanbul Bakırköy'de yol ortasında duran taksici ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Koşuyolu Bulvarı'nda seyir halindeyken bir anda önünde duran taksiciyi uyaran sürücü, tepkiyle karşılaştı. Aracından inen taksici küfürler yağdırarak sürücünün üzerine yürüdü ve yakasına yaıştı. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.