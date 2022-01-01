Yol verme kavgası kanlı bitti

İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanmsı için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haberler - NTV 01.01.2022 - 16:59 | Son Güncelleme : 01.01.2022 - 17:05

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