Yol verme kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa’da, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, düğün aracı olarak süslenen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

NTV 25.09.2021 - 17:27 | Son Güncelleme : 25.09.2021 - 17:32

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