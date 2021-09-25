Yol verme kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa’da, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, düğün aracı olarak süslenen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.
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NTV 25.09.2021 - 17:27| Son Güncelleme : 25.09.2021 - 17:32
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