Yol verme kavgasında belediyeye ait minibüse ateş edildi

Düzce'de belediye denetimli Özel Halk Minibüsüne, içinde yolcu varken motosikletli iki kişi tarafından yol verme kavgası nedeniyle ateş edildi. Silahlı saldırı, başka bir minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.09.2022 - 01:08 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 01:09

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