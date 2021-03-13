Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar

Samsun'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişilik grup, durdurdukları minibüsün sürücüsü A.C.'yi (46) dövüp, bıçakla yaraladı. Saldırıda 6 yerinden bıçaklanan A.C., çevredekiler tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, saldırganlardan 2'sini gözaltına aldı, 2 kişinin ise arandığı belirtildi.

NTV 13.03.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 13.03.2021 - 11:56

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