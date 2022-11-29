Yol verme kavgasında silah çekip ateşledi

İstanbul Okmeydanı’nda yaşanan yol verme kavgasında sürücülerden bir belinden silah çıkarıp ateşledi. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, iki el silah sesi duyulurken olay yerine gelen polisin de tarafları ayırmak için silah çektiği görülüyor. Dakikalarca birbirlerine yumruk atan iki sürücü, polis ve çevredekileirn müdahalesiyle güçlükle ayrıldı ve gözaltına alındı.
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