Yol verme kavgasında taksiciyi muşta ile dövdü

İstanbul’da yol verme kavgasında muştayla dövülen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı birbirne kattı. Olay, Esenyurt’ta bir sitenin önünde yaşandı. Site sakini, giriş kapısında taksi sürücüsüyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Site sakini bulundurulması ve kullanılması yasak olan muşta ile taksi sürücüsünü yüzünden yaraladı. Kavgayı duyup gelen taksi sürücüleri, saldırganı dövmeye başladı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışan taksicileri gözaltına alarak ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle yaralama‘ suçundan ceza yazdı. Saldırgan ile yüzünden yaralan taksici hastaneye kaldırıldı.
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ntv.com.tr 02.05.2021 - 10:04| Son Güncelleme : 02.05.2021 - 10:23
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