Yol verme tartışmasında yumruklar konuştu

İstanbul Pendik’te yol verme tartışması kavgaya dönüştü ve iki sürücü sokak ortasında birbirine girdi. Kavga eden iki kişi de aynı mahallede oturuyordu ve birinin yardımına arkadaşları da koşunca kavga büyüdü. Esnafın haber vermesi üzerine mahalleye gelen polis ekibi tarafları ayırdı. Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 11:54 | Son Güncelleme : 07.09.2021 - 12:02

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