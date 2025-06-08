Yola akan su kazaya neden oldu... O anlar kask kamerasında
Kocaeli Gölcük'te kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 motosiklet bir otomobile çarptı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kazaya karışan sürücülerin kask kameraları tarafından kayda alındı.
Bir motosiklet grubu Kocaeli D-130 karayolunda sürüş yapıyordu. Gölcük Ulaşlı Mahallesi mevkiindeki viraja geldiklerinde, içlerinden biri rögar kapağından yola akan su nedeniyle kayganlaşan yolda dengesini kaybetti. Hızla sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı.
Arkadan gelen iki sürücü de dengelerini kaybederek kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 sürücü ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldüler.
Tedavilerinin ardından da taburcu edildiler.
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