Yola fırlayan çocuk, aracın üstünde takla attı

İstanbul Arnavutköy’de bir anda yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın üzerinde takla atarak yere düşen kız çocuğu, başını kaldırıma çarptı. İlk yardım ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ntv.com.tr 09.09.2021 - 11:31 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 11:39

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