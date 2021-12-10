Yolcu ''dur'' dedi, taksici tekmeledi

İstanbul Esenyurt’ta bilinmeyen bir nedenden dolayı yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı. Taksicinin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.  Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi. Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda dayak yiyen yolcu ise, taksicilere “Yapma” diyerek kaçmaya çalıştı.

Haberler - NTV 10.12.2021 - 10:32 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 10:39

TÜRKİYE HABERLERİ