Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 12'si jandarma personeli 14 yaralı
Eskişehir'de Adem Demirtaş, kullandığı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ortasında savrulan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Ali Sert yönetimindeki minibüs ile içinde jandarma personelinin bulunduğu minibüse çarptı. Kazada 12'si jandarma personeli 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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