Yolcu otobüsü yandı; faciadan dönüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün zamanında yolcuları tahliye etmesiyle olası facianın önüne geçilirken, motor kısmı alev alan otobüsteki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

NTV 29.08.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 29.08.2021 - 10:49

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