Yolcu otobüsü yandı; faciadan dönüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün zamanında yolcuları tahliye etmesiyle olası facianın önüne geçilirken, motor kısmı alev alan otobüsteki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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NTV 29.08.2021 - 10:41| Son Güncelleme : 29.08.2021 - 10:49
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