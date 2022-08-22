Yolcu otobüsünün şoförü direksiyonu bırakıp mesajlaştı
Ankara-Bartın seferini yapan bir yolcu otobüsünün şoförü, ellerini direksiyondan çekip cep telefonundan dakikalarca mesaj yazdı. Yolculardan birinin kaydettiği görüntülerde, şoförün direksiyonun kontrolünü kollarıyla sağlamaya çalıştığı görülüyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 22.08.2022 - 13:12| Son Güncelleme : 22.08.2022 - 13:26
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.