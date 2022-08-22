Yolcu otobüsünün şoförü direksiyonu bırakıp mesajlaştı

Ankara-Bartın seferini yapan bir yolcu otobüsünün şoförü, ellerini direksiyondan çekip cep telefonundan dakikalarca mesaj yazdı. Yolculardan birinin kaydettiği görüntülerde, şoförün direksiyonun kontrolünü kollarıyla sağlamaya çalıştığı görülüyor.

Haberler - DHA 22.08.2022 - 13:12 | Son Güncelleme : 22.08.2022 - 13:26

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