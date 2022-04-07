Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı
Kırklareli'de Vize Otogarı'nda meydana gelen kazada A.Y., kullandığı yolcu otobüsüyle dar sokakta önünde giden S.E. yönetimindeki otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Otomobil, sürüklenirken yol kenarında yürüyen S.N.'ye de çarptı. Otobüs sürücüsü ise durmayıp hızını artırarak yola devam etti. Kazada otomobil sürücüsü S.E. ile S.N. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.Y.'nin işlemleri devam ediyor.
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İHA - DHA 07.04.2022 - 15:12| Son Güncelleme : 07.04.2022 - 15:26
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