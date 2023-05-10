Yolcularla tartışan şoför, otobüsü park edip işi bıraktı

Antalya'da yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü, otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi. Bazı yolcular gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

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