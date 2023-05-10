Yolcularla tartışan şoför, otobüsü park edip işi bıraktı
Antalya'da yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü, otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi. Bazı yolcular gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.