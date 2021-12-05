Yolcuya ‘‘Gel sen sür’’ diyen taksiciye ceza

İstanbul Beşiktaş’ta trafiği bahane ederek iki yolcuyu istediği yere götürmeyen taksi sürücüsüne bin 339 TL ceza kesildi. Taksicinin ‘toplu taşıma aracı kullanım belgesi’ 20 gün süreyle askıya alınırken aracı da trafikten 10 gün men edildi. İki yolcunun cep telefonuyla kaydettiği tartışma sırasında taksici Metin B.’nin ‘‘Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı’’ diyerek gitmediği görüldü.
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