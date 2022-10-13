Yolcuya yumruk atan şoförün sertifikası iptal edildi
İstanbul Fatih’te İETT otobüsüne binen bir yolcu, adres sorduğu şoförün saldırısına uğradı. Yolcunun cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, şoförün yumruk atttğı ve yolcuyu araçtan indirerek yoluna devam ettiği görülüyor. Doktor olduğu öğrenilen yolcu darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu. Olayın ardından İETT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ‘‘Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş ve şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir’ denildi.
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