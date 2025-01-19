Yolda yürüyen kadına ölümcül yumruk!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, kendi halinde yolda yürüyen bir kadına yumruk atarak yaraladı. Sert bir şekilde sırtüstü yere düşen kadının burnu ve kaval kemiğinin kırıldığı belirlendi.
Pazarcık'ta meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşıdan gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir adamın saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırdı. Kadının burnu ve kaval kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi. Polis, saldırıdan sonra olay yerinden sakin sakin uzaklaştığı kamera görüntülerine yansıyan zanlıyı arıyor.
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