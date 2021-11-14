Yolu olmayan evine ulaşmak için raylı sistem kurdu
Trabzon’da makine teknikeri Hüseyin Kadıoğlu, sarp arazideki evine araç yolu olmayınca ilginç bir çözüm yolu buldu. Fındık bahçesine 110 metre uzunluğunda raylı sistem kuran Kadıoğlu, elektrikli motorla çalışan vagonla evine gidiyor.
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