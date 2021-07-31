Otomobil çocuğa böyle çarptı

İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla girdiği bakkaldan alışverişini yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Yola savrularak düşen çocuk, ayağa kalkarak yürümeye çalıştı. Hafif yaralanan çocuk, çarpan otomobille hastaneye götürüldü.
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NTV 31.07.2021 - 13:00| Son Güncelleme : 31.07.2021 - 13:07
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