Yolun karşısına geçerken çarpan tramvayın altından zor çıkarıldı

İstanbul Cevizlibağda karşıya geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı Mısır uyruklu Muhammed El Savaki, kaldırım ile tramvay arasında sıkışıp kaldı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan El Savaki, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ