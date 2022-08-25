Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı

İstanbul Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda çevredeki bir kişinin çocuğu yakalayarak sudan çıkardığı görülüyor.

Haberler - DHA 25.08.2022 - 13:05 | Son Güncelleme : 25.08.2022 - 13:26

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