Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı
İstanbul Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda çevredeki bir kişinin çocuğu yakalayarak sudan çıkardığı görülüyor.
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DHA 25.08.2022 - 13:05| Son Güncelleme : 25.08.2022 - 13:26
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