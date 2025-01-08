Yönetmelik değişti! Artık tüm hekimler estetik yapabilecekler
Botoks, dolgu, saç ekimi ve diğer estetik uygulamalar artık tüm hekimler tarafından yapılabilecek.
Sağlık Bakanlığı, ilgili yönetmeliği değiştirdi. Yeni yönetmeliğe göre, dermatolog ve plastik cerrahler dışında kalan farklı branşlardaki doktorlar da estetik işlem yapabilecek. Ayakta Teşhiş ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni yönetmeliğe göre, tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleriyle yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında bu işlemleri yapabilecek. Dermatolog ve plastik cerrahlar karara tepkili.
Haber: Öykü Tüccar
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