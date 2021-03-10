Yorganın altından hırsız çıktı

İstanbul Esenyurt’ta devriye görevi yapan polis, birinci kattaki bir evin camının kırık olduğunu görünce ev sahibine ulaştı. Şehir dışında olduğunu öğrendikleri ev sahibinden izin alarak içeri giren polisler, yorganın altında hırsız yakaladı.
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ntv.com.tr 10.03.2021 - 15:58| Son Güncelleme : 10.03.2021 - 16:08
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