Yorulan hırsızın limonata keyfi

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir börekçiye giren hırsız, kasada bulunan para ile telefonu çaldı. Yorulan hırsız oturup limonata içtikten sonra kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis hırsızı arıyor.

NTV 24.08.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 11:46

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