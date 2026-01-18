YouTuber baba Sergen Altunbaş iki çocuğunu katletti! Çocuklarının cenazesinde yürek yakan anlar
18.01.2026 09:13
AA
YouTube'da vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş tarafından öldürülen iki kardeşin cenazesi defnedildi. Anne Gizem Deniz cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, babanın farklı bir mezarlığa gömüleceği öğrenildi.
