YouTuber’dan tehlikeli yolculuk: Metrobüsün üstünde Avrupa’dan Asya’ya geçti

İstanbul’da daha önce otobüsün üstünde yolculuk yapan, Galata Köprüsü’nden geminin üzerine atlayan youTuber Yunus Emre Özer, bu kez de metrobüsün üzerine çıktı ve Avrupa’dan Asya yakasına geçti. Daha önce 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Özer, bu tehlikeli yolculuğunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

ntv.com.tr 19.09.2021 - 11:45 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 11:55

DİĞER VİDEOLAR