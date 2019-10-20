YPG'li teröristlerin çekilme anları görüntülendi

ABD ile varılan mutabakat sonrası terör örgütü YPG'nin işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladığına dair görüntüler geliyor. Görüntülerde terör örgütü YPG'nin konvoy halinde çekilme anları yer alıyor.



Sınır bölgesinde kaydedilen görüntülerde teröristlerin, görüntü alınmasını güçleştirmek için lastik yaktığı da görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), teröristlerin güvenli bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini belirterek, yaklaşık 55 araçlık konvoyun Resulayn'a giriş yaptığını, 86 araçlık konvoyun ise Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığını bildirdi.